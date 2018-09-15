شؤون فلسطينية

قيادي فتحاوي: حماس أمامها فرصة حقيقية للمصالحة وإلا ستجد نفسها أمام عقوبات جديدة

قيادي فتحاوي: حماس أمامها فرصة حقيقية للمصالحة وإلا ستجد نفسها أمام عقوبات جديدة
اتفاق المصالحة في القاهرة
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
 قال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: إن من يريد أن يجبي أموال قطاع غزة، ويسيطر على مدخراته، ويتحكم بالمعابر، ويفرض إتاوات على المواطنين لخزينته الحزبية الخاصة، وينصب نفسه حاكمًا، فعليه أن يدفع فاتورة القطاع.

وأكد الفتياني خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أنه لا يمكن للقيادة الفلسطينية، أن تقبل بأن يظل قطاع غزة، رهينة حماس إلى الأبد، وإذا اعتقدت قيادة حماس، أنها تستطيع أن تُلبي احتياجات الفلسطينيين بغزة، بعيدًا عن إطار القيادة الفلسطينية، فهي تكون بذلك اقترفت جريمة، لأن غزة بحاجة إلى الكثير، وإن لم تقبل بالشراكة والمصالحة، فلتتحمل المسؤولية الكاملة.

وعن إمكانية فرض عقوبات ضد حكم حركة حماس بغزة، أشار الفتياني، إلى أنه ينبغي على قيادة حماس أن تفكر مليًا بذلك، وبعواقب حكمها، نحن الآن لن نستبق الإجراءات، لأنه يوجد فرصة حقيقية لتحقيق متطلبات المصالحة، لذا فالأولوية دائمًا لدى فتح الوحدة الوطنية، مضيفًا: نحن في فتح أبلغنا الراعي المصري بجهوزيتنا لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، قدمنا كل ما لدينا، والآن ننتظر ما سيسفر عنه لقاءات المخابرات المصرية، بوفود حماس.

وعما إذا كان لدى قيادة حركته شروطًا كي تجلس مع وفود حركة حماس، أوضح أنه ليس لديهم شروطًا سواءً للجلوس مع حماس أو أي فصيل آخر، مستدركًا: لكن كل ما في الأمر أن هنالك متطلبات على حركة حماس أن تُنفذها، حتى نتمكن من الذهاب إلى مصالحة وشراكة وحكومة وحدة وانتخابات، وليختار الشعب من يريد أن يمثله.

وفي سياق آخر، أكد الفتياني، أن المجلس الثوري، سيعقد دورة عادية، فور عودة الرئيس محمود عباس، من جولته الخارجية التي يتوجها بخطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري، مبينًا أن دورة المجلس الثوري، ستناقش المستجدات على كافة الصعد سواءً التنظيمية، أو الداخلية والوطنية، إضافة لملف (صفقة القرن)، والعقوبات الأمريكية الأخيرة.

أخبار ذات صلة

عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة

عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة

الجبهة الديمقراطية تضع استراتيجية جديدة للخروج من اتفاق أوسلو

الجبهة الديمقراطية تضع استراتيجية جديدة للخروج من اتفاق أوسلو

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

مصرع طفل بحادث سير في خانيونس

مصرع طفل بحادث سير في خانيونس

القواسمي: أي استئناف للمصالحة سيكون من نقطة توقفها ولا اتفاقيات جديدة

القواسمي: أي استئناف للمصالحة سيكون من نقطة توقفها ولا اتفاقيات جديدة

القوى الوطنية والإسلامية تجدد الدعوة لاعتبار الأسبوع الحالي أسبوعًا حاسماً بالخان الأحمر

القوى الوطنية والإسلامية تجدد الدعوة لاعتبار الأسبوع الحالي أسبوعًا حاسماً بالخان الأحمر

صيدم يدعو إلى تجذير ثقافة المشاريع الريادية في صفوف الشباب

صيدم يدعو إلى تجذير ثقافة المشاريع الريادية في صفوف الشباب

بطول 65 كيلومتراً.. إسرائيل تبني أطول جدار خرساني بالعالم حول غزة

بطول 65 كيلومتراً.. إسرائيل تبني أطول جدار خرساني بالعالم حول غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة

عبيد: حماس مُطالبة بتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

الاحتلال يغلق جميع مداخل قرية نحالين غرب بيت لحم

مصرع طفل بحادث سير في خانيونس

مصرع طفل بحادث سير في خانيونس

القوى الوطنية والإسلامية تجدد الدعوة لاعتبار الأسبوع الحالي أسبوعًا حاسماً بالخان الأحمر

القوى الوطنية والإسلامية تجدد الدعوة لاعتبار الأسبوع الحالي أسبوعًا حاسماً بالخان الأحمر

صيدم يدعو إلى تجذير ثقافة المشاريع الريادية في صفوف الشباب

صيدم يدعو إلى تجذير ثقافة المشاريع الريادية في صفوف الشباب

الحمد الله يستقبل وفداً من الجامعة العربية الأمريكية

الحمد الله يستقبل وفداً من الجامعة العربية الأمريكية

حمدان: حماس تلقت دعوة لزيارة مصر ولا مباحثات جديدة بملفي التهدئة والمصالحة

حمدان: حماس تلقت دعوة لزيارة مصر ولا مباحثات جديدة بملفي التهدئة والمصالحة

الأمن الوقائي يضبط مشتلاً لزراعة المخدرات في الخليل

الأمن الوقائي يضبط مشتلاً لزراعة المخدرات في الخليل

منوعات

فيديو: لهذا السبب لجأت الفنانة فلة الجزائرية للفوتوشوب

فيديو: لهذا السبب لجأت الفنانة فلة الجزائرية للفوتوشوب

فيديو: كيم كارداشيان تفجّر حقيقة مؤلمة عن مؤخرتها:&#34;أبكي بسببها يومياً&#34;

فيديو: كيم كارداشيان تفجّر حقيقة مؤلمة عن مؤخرتها:"أبكي بسببها يومياً"

فيديو: إعجاب واضح بين تيم حسن ووفاء الكيلاني.. شاهد كيف غازلها

فيديو: إعجاب واضح بين تيم حسن ووفاء الكيلاني.. شاهد كيف غازلها

فيديو: لماذا قال امير كرارة عن زوجته: &#34;عملتها بنت الذين&#34;

فيديو: لماذا قال امير كرارة عن زوجته: "عملتها بنت الذين"

أحلام تُودع جمهورها: &#34;هذه آخر صورة لي&#34;

أحلام تُودع جمهورها: "هذه آخر صورة لي"

شاهد اللحظات الأولى لوصول منى المذبوح بيروت.. وأول تصريحاتها غير متوقع

شاهد اللحظات الأولى لوصول منى المذبوح بيروت.. وأول تصريحاتها غير متوقع

مفاجأة بشأن الفتاة التي احتضنت ماجد المهندس على المسرح.. وهذا مصيرها

مفاجأة بشأن الفتاة التي احتضنت ماجد المهندس على المسرح.. وهذا مصيرها

شمس تُهين عامل حديقة منزلها المصري.. والجمهور: &#34;لا حشمة ولا أخلاق&#34;

شمس تُهين عامل حديقة منزلها المصري.. والجمهور: "لا حشمة ولا أخلاق"

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

عربي

قطر تطلب الحماية الأوروبية من دول الخليج

قطر تطلب الحماية الأوروبية من دول الخليج

تقرير يكشف عملية نهب مُنظم للنفط الليبي

تقرير يكشف عملية نهب مُنظم للنفط الليبي

حوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على مصفاة (أرامكو) جنوب السعودية

حوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على مصفاة (أرامكو) جنوب السعودية

حظر تجول تسبب بولادة 42 ألف تلميذ جديد في تونس

حظر تجول تسبب بولادة 42 ألف تلميذ جديد في تونس