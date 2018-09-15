بطول 65 كيلومتراً.. إسرائيل تبني أطول جدار خرساني بالعالم حول غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن الاحتلال الإسرائيلي، يبني أطول جدار خرساني في العالم حول قطاع غزة، لافتةً إلى أن الجدار سيمتد على طول 65 كيلومتراً، يشمل الحدود البرية والبحرية.







وأوضحت الصحيفة، أن الجدار، سيكون له عمق تحت الأرض بعشرات الأمتار، وكذلك في المنطقة البحرية المحاذية للحدود الشمالية الغربية.



وأضافت، أن الجدار البري والبحري، سيشمل أنظمة استشعار يمكن من خلالها كشف أي عمليات حفر للأنفاق براً، أو أي حركة لغواصين حماس عبر البحر واقترابهم منه، مشيرةً إلى أن الجدار البحري سيشمل كاسراً للأمواج.وبينت أن عمالاً من رومانيا والبرازيل ودول مختلفة، يعملون في الجدار، وذلك رغم المواجهات الحدودية وإطلاق القذائف وغيرها في المواجهات العسكرية المباشرة بين حماس والجيش خلال الأشهر الماضية.وقال الجنرال عيران أوفير، الضابط المشرف على المشروع: إنه مقتنع بأنه عند الانتهاء من بناء الجدار، سيتم إزالة أكبر تهديد أمني لمستوطني غلاف غزة، مضيفاً: "لم تفعل أي دولة من قبل شيئاً من هذا القبيل".وأوضح الجنرال أوفير، أن هناك وفودًا من مختلف دول العالم تأتي لترى كيف نبني هذا الجدار، حيث تصل تكلفة بناء الجدار أكثر من ثلاثة مليارات شيكل، وهو رقم فلكي، وفق ما ذكرته الصحيفة.ووفقاً للجنرال أوفير، فإن الجدار سيصل إلى طول 26 متراً من أجل حماية قوات الجيش والدبابات من الصواريخ المضادة وإطلاق النار المباشر، مشيراً إلى أن 1200 عامل يعملون على بناء الحاجز في نوبتين لمدة 12 ساعة على مدار الساعة، وستة أيام في الأسبوع.