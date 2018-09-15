شؤون فلسطينية

عريقات: الرئيس قد يُعلّق الاعتراف بإسرائيل ومخطط لفصل الضفة عن القطاع

عريقات: الرئيس قد يُعلّق الاعتراف بإسرائيل ومخطط لفصل الضفة عن القطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن الرئيس محمود عباس، قد يُقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل.

وأوضح عريقات، لقناة (سكاي نيوز عربية)، أن القرار قد يتم مناقشته في أطر المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وقد يتم اتخاذ قرار من قبل الرئيس عباس بشأنه.

واتهم عريقات، الإدارة الأميركية ببدء تنفيذ (صفقة القرن)، مشيراً إلى وجود مخطط الآن لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

ولفت عريقات إلى أن السلطة الفلسطينية، لم تفتح معارك جانبية مع الإدارة الأميركية، مبيناً أن الأميركيين، لم يتشاورا مع السلطة بشأن أي مقترح يتعلق بعملية السلام.

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