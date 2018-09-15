الحمد الله يستقبل وفداً من الجامعة العربية الأمريكية

استقبل رئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمد الله في مكتبه، وفداً من الجامعة العربية الأمريكية، ضم رئيس مجلس الإدارة الدكتور يوسف عصفور، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، حيث بحثوا واقع التعليم العالي في فلسطين وسبل تعزيزه.





وعبر الحمد الله عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الجامعة العربية الأمريكية في توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة، بالاستناد إلى حاجة السوق، إضافة إلى تعزيزها صمود أبناء شعبنا من فلسطين المحتلة عام 48 من خلال احتضانها لهم، مشيراً إلى أن التطور والنجاح الذي تشهده الجامعة، يمثل نموذجاً ريادياً لاستثمار القطاع الخاص في التعليم العالي، مقدماً شكره لكل المساهمين على وطنيتهم وانتمائهم لشعبهم.





من جانبهم، قدم كل الدكتور عصفور والدكتور أبو زهري شكرهم لرئيس الوزراء على دعمه المتواصل لكافة الجامعات الفلسطينية بشكل عام، والجامعة العربية الأمريكية بشكل خاص، مؤكدين حرص الجامعة الدائم على تقديم وتوفير أفضل التخصصات العلمية، وتجهيز مختبراتها وقاعاتها الدراسية بأفضل الأجهزة والمعدات اللازمة؛ لتحقيق بيئة تعليمية سليمة، تشجع البحث والابتكار والحوار والتفكير النقدي.

رام الله - دنيا الوطن