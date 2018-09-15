الجماهير تُشيع جثمان الشهيد الطفل شادي عبد العال شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
شيعت الجماهير الفلسطينية في شمال قطاع غزة، بعص صلاة ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل شادي عبد العال (12 عاماً) إلى مثواه الأخير.
شيعت الجماهير الفلسطينية في شمال قطاع غزة، بعص صلاة ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل شادي عبد العال (12 عاماً) إلى مثواه الأخير.
وقد استشهاد الطفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة، أمس الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (المقاومة خيارنا) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
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