الجماهير تُشيع جثمان الشهيد الطفل شادي عبد العال شمال قطاع غزة





وقد استشهاد الطفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة، أمس الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (المقاومة خيارنا) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.









رام الله - دنيا الوطنشيعت الجماهير الفلسطينية في شمال قطاع غزة، بعص صلاة ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل شادي عبد العال (12 عاماً) إلى مثواه الأخير.