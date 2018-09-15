برسالة لأبو مرزوق.. مصر تهدد حماس بإغلاق معبر رفح بهذه الحالة

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (المونيتور) الأمريكي بنسخته الإسرائيلية، إن مصر هددت حركة حماس بإغلاق (معبر رفح) الحدودي، في حال تم تصعيد نشاط حراك مسيرات العودة، وتحديداً إطلاق البالونات الحارقة.



ونقل الموقع، عن مصدر أمني إسرائيلي لم يسمه، قوله: إن تل أبيب، طلبت من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ينقل تحذيراً لحركة حماس مفاده بأنه في حال تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة بالوتيرة ذاتها التي كانت قبل شهر، فإن إسرائيل ستدرس إمكانية العودة لسياسة التصفيات الجسدية، ضد قيادات وكوادر الحركة.





وبيّن المصدر، وفق الموقع، أن "تطابق المصالح بين إسرائيل ونظام السيسي، في كل ما يتعلق بالموقف من غزة، أفضى إلى تعزيز التنسيق بينهما، بهدف التوصل إلى تهدئة الأمور".

وحسب تقرير للموقع، فإن قادة المخابرات العامة المصرية، حذروا قيادة حركة حماس، من أن القاهرة، ستتخذ إجراءات خاصة بعد حصولها على معلومات تفيد بنية الحركة توتير الأوضاع الأمنية على الحدود مع إسرائيل.وأوضح الموقع، أن رسالة التهديد أبلغتها المخابرات العامة المصرية لعضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق.وأضاف أن "نظام السيسي، يعي أن التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد غزة، يخدم أهداف دول وأطراف إقليمية يناصبها النظام العداء"، لافتاً إلى أن "القاهرة تخشى أن تفضي الاحتجاجات التي ستعم العالمين العربي والإسلامي في أعقاب أية حرب إسرائيلية على القطاع إلى تعزيز مكانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب تمكين إيران من زيادة تأثيرها في القضية الفلسطينية، وفي الأوضاع بقطاع غزة".وأردف المصدر الأمني الإسرائيلي، قائلاً: إن "كلاً من السيسي وعباس كامل، مدير المخابرات العامة، والمسؤول عن ملف غزة في النظام المصري معنيّ بعدم تحول غزة إلى مصدر لإحراج النظام في القاهرة، وهو ما يجعلهما يبذلان جهوداً كبيرة لإنجاز المصالحة الفلسطينية، والتوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس".وأضاف المصدر، وفق الموقع، أن نظام السيسي معنيّ باستتباب الأمور في القطاع، وذلك لتحسين قدرته على مواجهة التنظيمات الجهادية في سيناء.