روابي تحتضن مؤتمر "Slush GIA 2018" في فلسطين للمرة الثانية

رام الله - دنيا الوطناحتضن مجمع روابي لتكنولوجيا المعلومات مؤتمر (Slush GIA) فلسطين التنافسي للشركات الفلسطينية الناشئة، بدعم من (Slush) أكبر مؤتمر تكنولوجيا في أوروبا، بهدف تمثيل فلسطين في المؤتمر التكنولوجي السنوي الأكبر في أروبا والذي سيعقد في عاصمة فنلندا "هلسنكي"، وللمشاركة في مسرعة الأعمال (Slush GIA).وعرضت 9 شركات محلية ناشئة مشاريعها على ممثلين من المؤتمر ولجنة من المستثمرين الفلسطينيين من قطاع التكنولوجيا والريادة الداعمين للفعالية، مثل: صندوق ابتكار للاستثمار، شركة عسل للتكنولوجيا، (Social Dice) وصندوق سراج للاسثمار، فيما ساعدت بالتنظيم شركة نمو فلسطين.وفازت في المركز الأول شركة (Gamify) والتي تكمن فكرتها كونها شركة تساعد الشركات الأخرى للوصول إلى عدد زبائن أكثر عن طريق خلق ألعاب تفاعلية بهدف التسويق.وفي المرتبة الثانية فازت المنصة الإلكتروني (Inggez) والتي تكمن فكرتها في مساعدة الأشخاص بارتياد النوادي الرياضية بحيث تسمح لهم بذلك دون اشتراك شهري بحيث يكون ذلك لمرة واحدة لكل نادي رياضي حسب حاجة الفرد بدون التقيد بنادٍ واحد.وفي المرتبة الثالثة فاز تطبيق (Receet) والذي تكمن فكرته بتحويل الفواتير الورقية التي يتم استلامها من المتاجر إلى فواتير يتم استقبالها على الهواتف الذكية من خلال استخدام التطبيق.واعتبرت سفيرة جمهورية فنلندا لدى فلسطين آنا كايسا هيكينن، أن ما يميّز المشاريع الناشئة أنها لا تعرف الحدود، ويمكنها التطوّر بشكل سريع بناء على العقول التي تديرها، ولهذا كان مهمّاً أن تجد فرصتها للوصول إلى العالمية، فمؤتمر (Slush GIA) هي فرصة قد تفتح للمشاركين فيه أبوابا كثيرة ليتوسعوا بها، ونشكر اهتمام مجمع روابي لتكنولوجيا ومؤسس مدينة روابي بشار المصري على المشاريع بدعم هذه الشركات الناشئة.وقال هانز شقور ممثل (Slush GIA") في فلسطين، إن الرياديين أصحاب الشركات الناشئة هم الذين يستطيعون تغيير الوضع الاقتصادي للبلاد وخلق فرص العمل التي يحتاجها الشباب، وأنهم بحاجة فقط لدعم للمشاركة في مؤتمرات عالمية ليعملوا حسب المعايير العالمية، مؤكدا على أهمية (Slush GIA) في العالم، داعيا مشاركي السنة السابق للحديث عن تجربتهم في فنلندا.وأكد مؤسس مدينة روابي بشار المصري، على أهمية هذه المسابقة التي تبرز دور الرياديين في فلسطين، شاكراً (Slush) على هذه الفرصة والحكومة الفنلندية على دعمها، مؤكدا اهتمام مدينة روابي والشركات فيها خاصة مجمع روابي لتكنولوجيا المعلومات، بالرياديين داعيا أن يزوروا المدينة ويتعرفوها على مرافقها وبنيتها التحتية من أجل تطوير أفكارهم.وأضاف المصري: لقد اطلعت على أفكار نيرة من خلال مشاريع ريادية قدمتها شركات ناشئة في مؤتمر (Slush GIA) في فلسطين الذي استضفناه للعام الثاني على التوالي، وفخور كون الشركات الثلاث الفائزة ستمثل فلسطين في فنلندا نهاية العام، مؤكدا على أن مدينة روابي وصندوق سراج للاستثمار جاهزان دائما لدعم الأفكار الخلاقة، لهذه العقول الشبابية المبدعة التي تستطيع بالعمل أن تبني دولتنا الفلسطينية.وأكد ممثلو المؤتمر والداعمون على أنهم سيتكفلون بمصاريف سفر الفائزين لتمثيل فلسطين والمشاركة في مؤتمر (Slush 2018) ومسرعة الأعمال (GIA) بمدينة "هلسنكي" عاصمة فنلندا نهاية العام.يشار إلى أن (Slush 2018) هو أكبر مؤتمر تكنولوجيا سنوي في أوروبا، و(Slush GIA 2018) هي مسرعة أعمال تابعة للمؤتمر وممولة من وزارة الخارجية الفنلندية، تقوم بدعم شركات ناشئة من دول مختلفة وتتبنى مشاريع صغيرة لمساعدتها بشكل أسرع.ومن الجدير بالذكر، أن مجمع روابي لتكنولوجيا المعلومات ويقع في المركز التجاري "كيو سنتر" في مدينة روابي، يشمل على حاضة تكنولوجية تهدف بشكل أساسي لاستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية إلى فلسطين، ومساعدة الشركات المحلية الفلسطينية للوصول إلى الأسواق العالمية.