الصحة بغزة تُحذّر من توقف الخدمات في مجمع الشفاء الطبي

حذرت وزار الصحة في غزة، من أزمة، قد تطال مجمع الشفاء الطبي- أكبر مستشفيات قطاع غزة- بسبب نقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة به.





وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في تصريح صحفي، صباح اليوم السبت: إن أزمة الوقود تهدد الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي خلال أسبوع.





وحذر من أن مخزون الوقود في المستشفيات والمراكز الصحية، سيصل إلى صفر خلال بضعة أيام، دون استعداد لتطويق الأزمة من الجهات المعنية.

رام الله - دنيا الوطن