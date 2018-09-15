شؤون فلسطينية

هآرتس: إدارة ترامب تقطع 10 ملايين دولار مخصصة للتعايش اليهودي العربي

هآرتس: إدارة ترامب تقطع 10 ملايين دولار مخصصة للتعايش اليهودي العربي
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قررت قطع عشرة ملايين دولار كانت معدة لدعم منظمات تدعم العايش بين اليهود والعرب في إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الميزانية تعتبر الأخيرة التي يمكن أن تقطعها الإدارة الأمريكية عن الفلسطينيين، لافتةً إلى أنه لم يتبق من ميزانيات المساعدات الأميركية للفلسطينيين سوى المساعدات الأمنية التي تقدم للسلطة الفلسطينية.

بدورها، نقلت (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن مسؤولين من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد أبلغوا مساعدي الكونغرس، الأسبوع الماضي، أن البرامج التي يستفيد منها الفلسطينيون إلى جانب الإسرائيليين لن تحصل على أموال جديدة، كما أكد ذلك تيم ريسر، مساعد السياسة الخارجية للسناتور باتريك ليهي.

ونقل عن ريسر قوله: إن مسؤولي الوكالة، لم يرغبوا بقطع البرامج مع الفلسطينيين، لكنهم اضطروا إلى التماشي مع البيت الأبيض الذي لا يريد إرسال أموال أميركية للفلسطينيين، بحسبه.

وأضاف أنه "بشكل أساسي فإن USAID واجهت خيار إغلاق البرنامج وخسارة الأموال، أو الحفاظ على شيء ما، وتقرر دعم البرامج التي تشمل اليهود والعرب في إسرائيل".

وتابعت الصحيفة، أن مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، يدفع باتجاه قطع التمويل عن الفلسطينيين، بالتزامن مع سعيه لتحقيق أقصى قدر من الضغوطات التفاوضية على السلطة الفلسطينية.

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