التربية: طلبنا توضيحاً من الحكومة البلجيكية بخصوص قطع دعم التعليم

أفادت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان صحفي، صدر عنها قبل قليل، أنه لا علم لديها بما تناقلته عدد من بعض وسائل الإعلام، نقلاً عن وسائل إعلام عبرية، بخصوص قطع بلجيكا دعمها لقطاع التعليم الفلسطيني.





وأوضحت الوزارة، أنها طلبت إيضاحاً رسمياً من بروكسل حول هذه الأنباء، مؤكدةً في ذات الوقت اعتزازها بالعلاقة الاستراتيجية مع بلجيكا، والممتدة منذ أعوام طويلة، وإسهام بلجيكا الكبير في دعم قطاع التعليم الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطن