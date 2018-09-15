شؤون فلسطينية

مجدلاني: تصريحات كوشنير تدعو للسخرية ويدعو بلجيكا للتراجع عن قرارها

مجدلاني: تصريحات كوشنير تدعو للسخرية ويدعو بلجيكا للتراجع عن قرارها
رام الله - دنيا الوطن
وصف الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. مجدلاني، تصريحات جارد كوشنير، "أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة (العقوبات) ضد الفلسطينيين لن تضر باحتمالات السلام، بل ستزيد من فرص تحقيقه" ، بأنها تدعو للسخرية، والتي تعبر عن الجهل وعدم الفهم الحقيقي للصراع، وأنه دليل على أن كوشنير مجرد "ببغاء" لحكومة نتنياهو، ومُردد لذات الأكاذيب والادعاءات.

وقال د. مجدلاني أية احتمالات للسلام تتحدث عنها إدارة ترامب، التي تتغنى بالإنسانية وتوقف مساعدات بقيمة 20 مليون دولار لمستشفيات مدينة القدس، التي تعالج أبناء شعبنا من قطاع غزة في الوقت الذي تدعو العالم لمعالجة الوضع الإنساني في غزة، وتحاول شل عمل وكالة (أونروا) التي تقدم وفق القانون الدولي مساعدات إنسانية وخدمات تعليم وصحة إلى اللاجئين وأي سلام يخرج كافة قضايا الوضع النهائي من طاولة المفاوضات، التي من المفروض أن توصل للسلام.

وأكد د. مجدلاني أن إدارة ترامب وعبر سياستها الداعمة للاحتلال، أجهزت على كافة الحلول السياسية، وفقدت أهليتها لرعاية عملية السلام.

ومن جهة أخرى عبر د. مجدلاني عن استغرابه من موقف الحكومة البلجيكية، حيث قال وزير التعاون البلجيكي، الكسندر دي كرو: إن بلجيكا لن تتعاون مع وزارة التعليم الفلسطينية في الوقت الذي تحمل فيه المدارس الفلسطينية أسماء "إرهابيين"، على حد تعبيره.

وأضاف د. مجدلاني خلال اجتماع لساحة الضفة الغربية، اليوم السبت ، بالمكتب المركزي للجبهة بمدينة رام الله، بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب، وسكرتيري الفروع، إن القرار البلجيكي، يندرج في إطار الخضوع لسياسة التحريض التي تقوم بها حكومة الاحتلال، قائلاً كنا ننتظر من بلجيكيا موقفاً حول قرار الاحتلال هدم المدارس، ومنها مدرسة تجمع (الخان الأحمر، لكن يبدو أن التحريض الإسرائيلي وتزييف الوقائع، قد أثرت على الحكومة البلجيكية.

ودعا د. مجدلاني، الحكومة البلجيكية إلى إعادة النظر في قرارها، مؤكداً أن ما تسميهم بلجيكا والاحتلال "ارهابيين "، هم مناضلو حرية، وعلى بلجيكا النظر إلى كمية التحريض والعنف والمال والسلاح الذي تقدمه حكومة الاحتلال للمستوطنين، وتشجعهم عبر التصريحات واللقاءات من أركان حكومة نتنياهو على المزيد من القتل والدمار.

إلى ذلك، ناقش الاجتماع آخر التطورات الميدانية على الأرض، وكذلك سبل تصعيد المقاومة الشعبية، العمل مع كافة القوى الوطنية، وأحرار العالم من أجل فضح الاحتلال، والتصدي لكافة مخططاته العدوانية ضد شعبنا.

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