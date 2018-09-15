المالكي: العمل الدبلوماسي المكثف الذي تقوده الخارجية يُكرس صمود شعبنا



وأضاف المالكي، أن وزارة الخارجية والمغتربين، وأيضاً من خلال بعثتها في بروكسل، ستستمر في انتزاع المزيد من القرارات التي من شأنها توجيه المزيد من الضغوط الدولية على دولة الاحتلال؛ لمنعها من تنفيذ مخططها الإجرامي بحق تجمع (الخان الاحمر) البدوي.



وأكد المالكي على أن العمل الدبلوماسي المكثف الذي تقوده وزارة الخارجية والمغتربين، يصب في خدمة صمود شعبنا، خاصة سكان (الخان الأحمر) وجموع المناضلين المتضامنين معهم في هذه المعركة المصيرية.



وثمن المالكي موقف الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، التي دعمت التصويت على القرار الصادر عن البرلمان، ودفعت لإنجاحه، رغم الدعم الذي حظيت به دولة الاحتلال من طرف الكتلة المتصهينة في البرلمان الأوروبي.



وكان البرلمان الأوروبي قد حذر في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الذي عقده البرلمان الأوروبي، من عواقب هدم قرية (الخان الأحمر) شرق القدس، داعياً إلى الرد بحزم على سياسة تقويض حل الدولتين، وهدم المنشآت التي يمولها الاتحاد والدول الأعضاء في المناطق المصنفة (ج)،

مطالباً إسرائيل بوقف سياسة التهجير القسري التي تمارسها بحق الفلسطينيين البدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنقب، كما ودعا إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم، ووقف سياسة هدم المنشآت الفلسطينية في الأراضي المحتلة.



كما وأشارت ممثلة السياسة الخارجية فدريكا موغريني، إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية هدم قرية (الخان الأحمر) تشكل جزءاً من مخطط استيطاني، ينسف حل الدولتين، ويمنع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وقالت: إن الاتحاد الأوروبي يعتبر الاستيطان عقبة في طريق السلام، وإن إسرائيل ترفض منح الفلسطينيين ترخيص البناء، بينما تشرع ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.





ودعت موغريني إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال إلى العدول عن قرار الهدم والتهجير القسري للسكان، الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ومعاهدة جنيف الرابعة.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي: إن تحذير البرلمان الأوروبي لإسرائيل من مغبة انتهاك معاهدة جنيف الرابعة، وارتكاب جريمة ترحيل قسري لسكان (الخان الأحمر) هو خطوة إضافية دولية، تدين ما ستقوم به إسرائيل وتحذرها من تبعات تنفيذ هذا القرار.