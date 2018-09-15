حنون: عجز (أونروا) المالي انخفض من 217 إلى 186 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنأعلن مديرعام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون، أن العجز المالي، الذي تعاني منه وكالة (أونروا) انخفض من 217 مليون دولار إلى 186 مليون دولار، نتيجة التبرعات التي تمت خلال الفترة الأخيرة.وقال حنون في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح السبت: إن اجتماعات مهمة ستعقد خلال الأيام القادمة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يتح المجال أمام العديد من التبرعات الجديدة لوكالة (أونروا) مما يساهم في خفض العجز المالي، سواء من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية، والدول المانحة.وأشار حنون إلى أن هناك تنسيقاً مكثفاً للتحركات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن (أونروا) تتلقى كل يوم دعماً سياسياً كبيراً، وهو مؤشر مهم في تحدي التحريض الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية، ومحاولاتها مع إسرائيل تصفية قضية اللاجئين.