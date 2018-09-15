أبو زهري مهاجماً عريقات: أمثالك كنز استراتيجي للاحتلال.. والأخير: لا تجادل الأحمق

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



هاجم القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وذلك على خلفية تصريحات للأخير حول التعاون الأمني بين الفلسطينيين والأمريكان.





وقال أبو زهري، في تغريدة له على (تويتر): "إن أمثال صائب عريقات لهم الحق أن يفتخروا أنهم الكنز الاستراتيجي للاحتلال".





وأضاف أبو زهري: "تصريحات عريقات بشأن حق العودة والتعاون الأمني، تؤكد أن السلطة متورطة بتصفية حق العودة، وأن التعاون الأمني ومحاربة المقاومة، ليست اجتهاداً وإنما عقيدة"، وفق تعبيره.



