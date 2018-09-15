شؤون فلسطينية

أبو زهري مهاجماً عريقات: أمثالك كنز استراتيجي للاحتلال.. والأخير: لا تجادل الأحمق

أبو زهري مهاجماً عريقات: أمثالك كنز استراتيجي للاحتلال.. والأخير: لا تجادل الأحمق
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
هاجم القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وذلك على خلفية تصريحات للأخير حول التعاون الأمني بين الفلسطينيين والأمريكان.

وقال أبو زهري، في تغريدة له على (تويتر): "إن أمثال صائب عريقات لهم الحق أن يفتخروا أنهم الكنز الاستراتيجي للاحتلال".

وأضاف أبو زهري: "تصريحات عريقات بشأن حق العودة والتعاون الأمني، تؤكد أن السلطة متورطة بتصفية حق العودة، وأن التعاون الأمني ومحاربة المقاومة، ليست اجتهاداً وإنما عقيدة"، وفق تعبيره.

من ناحيته، رد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على تصريحات القيادي في حماس، بالقول: "أرد عليه بجملة واحدة بما قاله الإمام الشافعي إياك وجدال الأحمق فقد لا يفرق الناس بينكما".

وأضاف عريقات، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "هذا هو الرد الطبيعي على أمثال هؤلاء الذين اعتادوا استغلال اسم المقاومة والدين وقسموا ومزقوا الوطن والذين يسعون لتطبيق صفقة القرن بتحقيق فصل غزة عن الضفة".

وتابع: "هذا الهجوم يأتي من نتنياهو ومن بينت وحماس لا ليش إلا لصمود الرئيس محمود عباس الأسطوري أمام الإدارة الأمريكية وأمام البلطجة والابتزاز الأمريكي".

وأضاف: "عندما نقوم بتقديم إحالة رسمية لمحكمة العدل الدولية ونقول لا مدوية للأمريكان يخرج علينا أمثال سامي أبو زهري لا لشيء إلا لإزاحة الأنظار عن مواقفنا الصلبة والمساندة لشعبنا والمنتصرة للوحدة الوطنية".

واستطرد: "هؤلاء يريدون تقسيم الوطن ولن يقوموا بشيء، والمقاومة تعني زيادة الكلفة على الاحتلال وهؤلاء زادو الكلفة على شعبهم، ولن ندخل في سجال معهم".

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