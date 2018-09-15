فيديو: هكذا ودعت والدة الشهيد محمد شقورة ابنها





وقد أسفرت جمعة "المقاومة خيارنا" أمس الجمعة، عن استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، وأصيب 248 آخرون.













رام الله - دنيا الوطن"الله يرحمك حبيبي يما".. بهذه الكلمات ودعت والدة الشهيد محمد شقورة، ابنها الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعاليات جمعة "المقاومة خيارنا" على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.