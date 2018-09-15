متحدث باسم نتنياهو مولع بالنساء.. وتحذيرات إسرائيلية من خطورته

رام الله - دنيا الوطن

قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، إنه تم تحذيره من دافيد كييز الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، المولع بالنساء والتحرش بهن، فيما يؤكد المتهم براءته وثقته بظهور الحق وزهوق الباطل.



وجاء في بيان عن مكتب السفير رون ديرمر: "تلقينا مكالمة هاتفية من بريت ستيفنز، الصحفي السابق في صحيفة (وول ستريت جورنال)، بعد أكثر من ستة أشهر من تولي ديفيد كييز منصبه في مكتب رئيس الوزراء، ودارت المكالمة حول سلوك كييز تجاه النساء قبل أن يلتحق بمكتب رئيس الوزراء"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).وسبق للصحفي ستيفنز وصرح مؤخرا بأنه "أجرى مكالمة هاتفية مع السفير ديرمر في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ليخبره بأن السيد كييز يشكل خطراً على النساء في المكاتب الحكومية الإسرائيلية".وأضاف ستيفنز، الذي يعمل الآن في صحيفة (نيويورك تايمز)، وكان في السابق رئيساً للتحرير في صحيفة (جيروزاليم بوست)، أن كييز منع سنة 2013 من دخول قسم الرأي في صحيفة (وول ستريت جورنال) بعد إفادة العاملين هناك "بأنه تحرش بعدد من الموظفات في القسم المذكور".كما نشرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) مؤخراً تحقيقاً يشرح بالتفصيل اتهامات بالاعتداء الجنسي والتحرش قدمتها 12 امرأة ضد كييز.ورداً على هذه الاتهامات، قال كييز لـ (تايمز أوف إسرائيل) الأربعاء الماضي: "كل هذه الاتهامات مضللة، والكثير منها ملفق".وبعد ظهر الخميس، أعلن كييز أنه سيأخذ إجازة ليتفرغ لمواجهة هذه الاتهامات وتبييض سمعته، بما لا يشغله عن العمل المهم في مكتب رئيس الوزراء، معرباً عن ثقته التامة بظهور الحق وزهوق الباطل.وتم تعيين كييز، وهو من سكان لوس أنجلوس في منصب المتحدث باسم نتنياهو في آذار/ مارس 2016، فيما تردد الكثير من التكهنات بأن يكون كييز المرشح الرئيس لخلافة داني دانون في منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة.