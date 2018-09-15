2781 مسافراً تنقلوا أمس الجمعة على (معبر الكرامة)

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، في بيان لها اليوم السبت، عن تنقل 2781 مسافراً في الاتجاهين الجمعة، عبر (معبر الكرامة) وكان على النحو التالي:-





مغادرون: 1223 مسافراً.

قادمون: 1558 مسافراً.

مرجعون: 8 مسافرين.





وأضافت الإدارة، أنه من المقرر أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم السبت، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثانية ظهراً في الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن