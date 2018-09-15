قطر تطلب الحماية الأوروبية من دول الخليج

قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن قطر طالبت الاتحاد الأوروبي بضمان حماية العائلات والشعب القطري، وذلك خلال اجتماع بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع جوسيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني.





وحسب الوكالة، تحدث محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن الدور الذي طلبه من الاتحاد الأوروبي لضمان حماية العائلات والشعب القطري من المغامرات السياسية التي ينفذها قادة دول أخرى.



رام الله - دنيا الوطنوقال وزير الخارجية القطري: "أعلم أن هذه الانتهاكات المرتكبة في حق شعبنا، من قبل دول الحصار، هي الأقل مقارنة بالكثير من انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعوبهم، وضد شعوب دول أخرى كاليمن وغيرها، ولذلك هذا هو المجال الذي يمكن للاتحاد الأوروبي، أن يكون له دور فيه، وسبيل لتقديم الدعم لضمان أن العائلات والشعب القطري لا يدفعان كلفة مغامرة سياسية ينفذها قادة دول أخرى".وأشار الوزير إلى أنه لم يشهد قط معاقبة شعب بلد آخر خاصة في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، بالنظر إلى بنية المجتمع في هذه المنطقة.