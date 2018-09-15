شؤون فلسطينية

مخاوف مصرية من إفشال جهودها بملف المصالحة.. فما هي؟

مخاوف مصرية من إفشال جهودها بملف المصالحة.. فما هي؟
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الحياة) اللندنية: إن مصر تخشى تدخلات قطرية وتركية للتأثير على جهودها في إتمام المصالحة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مصرية لم تسمها، أن الصيغة التي تعمل عليها القاهرة مع تحركات قادة حماس عبرها، سوف تتغير مع تنفيذ اتفاق المصالحة، خصوصاً أن مصر تخشى تدخلات قطرية وتركية للتأثير في جهودها لإتمام المصالحة.

وقالت الصحيفة، إن القاهرة طلبت من حركة حماس إرجاء زيارة وفدها لمدة أسبوع على الأقل، حتى تقوم بمزيد من الترتيبات والمشاورات مع الفصائل الأخرى خصوصاً حركة فتح، حيث وافقت حماس على الطلب المصري، داعيةً إلى تسريع المصالحة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حماس حمّلت الشعبية والديمقراطية رسالة بهذا المضمون، فضلاً عن شكوى من تقييد تنقلات قادتها في الخارج عبر القاهرة.

وأكدت الصحيفة، وفق مصادرها، أن أعضاء من حماس سيصلون إلى القاهرة الأسبوع المقبل؛ لاستطلاع ما تم من مشاورات مصرية لإعادة الزخم لمحادثات المصالحة.

ولم تتلقَّ القاهرة رداً من فتح على دعوتها إلى المشاركة في المحادثات المتوقعة، وأبلغ قادة الحركة المسؤولين المصريين خلال زيارة وفد أمني مصري إلى رام الله الأسبوع الماضي، جاهزية الحركة عندما تكون حماس جاهزة، وفق الصحيفة.

ولاحظت المصادر، حسب الصحيفة، تغيراً في لغة خطاب قادة فتح، أوحى باستعدادها لإعادة التفاهم مع القاهرة من دون إشارات الغضب التي عكستها تصريحات هؤلاء القادة الفترة الماضية، خصوصاً مع توقعات كانت سائدة بإنجاز ملف التهدئة على رغم رفض فتح.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصل بنظيره الفلسطيني محمود عباس قبل أسبوعين، وشدد على ضرورة تحقيق المصالحة بين كل الكيانات الفلسطينية، وعلى دعم الرئيس عباس في مواجهة كل ما يُحاك حول القضية الفلسطينية من مؤامرات.

وترجع المصادر للصحيفة، تأجيل محادثات المصالحة لبضعة أيام ولمدة ربما تصل إلى أسبوعين، إلى وجود رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عباس كامل مع الرئيس السيسي في زيارة خارجية.

وتدعم القاهرة دور الوساطة الذي تقوم به الشعبية والديمقراطية في ملف المصالحة، إذ إن للجبهتين كوادر في الداخل بوسعها العمل بين فتح و حماس، كما أنهما تسعيان إلى تسريع الخطى لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقّع في القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

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