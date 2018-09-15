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تقرير يكشف عملية نهب مُنظم للنفط الليبي

تقرير يكشف عملية نهب مُنظم للنفط الليبي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف تقرير أممي عن عملية نهب مُنظم تحدث للبترول الليبي، في ظل حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ عام 2011.

وقال التقرير الذي أعده فريق الخبراء التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي تم رفعه إلى مجلس الأمن: "إن النفط الليبي يتعرض لتلاعب ونهب منظم، حسب موقع قناة (218).

وأضاف التقرير: "إن النفط يتعرض لعدد من عمليات التهريب التي توزعت بين البر والبحر".

ورسم التقرير الأممي (مسارا تشاؤميا) حول عمليات مكافحة تهريب الوقود، عصابات التهريب نوعت في أساليب تهريبها، وأصبحت تسلك طرقا جديدة، وهو ما يعني أن سائر عمليات مكافحة التهريب، قد جرى التحايل عليها.

ورصد التقرير المخاطر التي تشكلها المؤسسة الوطنية للنفط على النفط الليبي، بعد أن "رصد ست محاولات بيع غير شرعية للنفط"، إضافة إلى تخفيض برميل النفط خمسة دولارات أقل من السعر الذي تحدده المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

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تقرير يكشف عملية نهب مُنظم للنفط الليبي

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