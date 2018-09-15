حوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على مصفاة (أرامكو) جنوب السعودية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جماعة الحوثي، أمس الجمعة، عن إطلاق صاروخ باليستي على مصفاة جنوب السعودية.وقالت قناة (المسيرة) الناطقة باسم الحوثيين: "إن القوة الصاروخية التابعة لجماعة الحوثي، أطلقت صاروخاً باليستياً على مصفاة أرامكو بجازان".وأوضحت القناة، أن الصاروخ من طراز (بدر 1)، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وأعلن الحوثيون سابقاً استهداف مصفاة (أرامكو) بصواريخ باليستية، في حين أعلنت قوات التحالف العربي تصدي منظومة الدفاع الجوي لتلك الصواريخ.وحتى الآن، لم تصدر السعودية تعقيباً حول إطلاق هذا الصاروخ.وتقود السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات، تحالفاً عسكرياً عربياً ضد المسلحيين الحوثيين في اليمن، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم إلى جانب مدنيين.