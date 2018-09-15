دولي

إعصار "مُخيف" يضرب الفلبين ويُشرّد الآلاف

إعصار "مُخيف" يضرب الفلبين ويُشرّد الآلاف
رام الله - دنيا الوطن
ضرب إعصار هائل شمال الفلبين، ليل السبت، مصحوباً برياح تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، وأمطار غزيرة، كما سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

واجتاح  الإعصار مانكوت، وهو من الفئة الخامسة، إقليم كاجايان على جزيرة لوزون الرئيسية في الساعات الأولى من صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، ويتحرك عبر الطرف الشمالي للبلاد محملاً برياح سرعتها القصوى 285 كيلومترا في الساعة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ونقلت السلطات عشرات الآلاف من المناطق الساحلية، حيث صدرت تحذيرات من ارتفاع محتمل في مياه البحر التي تدفعها العاصفة في طريقها من ثلاثة إلى ستة أمتار، ومن المتوقع أيضاً حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ودمار واسع للممتلكات.

والرياح القصوى المصاحبة لمانكوت أشد بكثير من تلك المصاحبة للإعصار (فلورنس) الذي قطع الكهرباء عن أكثر من 630 ألف منزل وشركة في شرق الولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى سقوط ما يعادل ثمانية أشهر من الأمطار في غضون يومين أو ثلاثة على ولايتي نورث وساوث كارولاينا.

ويبلغ قطر الإعصار مانكوت حوالى 900 كيلومتر، فيما قالت السلطات الفلبينية: "إن العاصفة ستؤثر على 4.2 مليون شخص ربعهم يعيشون في فقر".

وقبيل وصول مانكوت بقليل، قال مانويل مامبا حاكم إقليم كاجايان: "إن الإقليم يتعرض للضرب، وإنه برغم نقل 36 ألف شخص إلى نحو 500مركز إيواء، لم يمتثل الجميع للتعليمات بالمغادرة".

ونقلت (رويترز) عن جينير كويتلونغ المسؤول بهيئة الأرصاد الجوية في الفلبين: "إن الإعصار يتجه صوب هونغ كونغ وجنوب الصين وفيتنام، وقد يغادر البر الرئيسي للفلبين بين السادسة والثامنة صباحاً".

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