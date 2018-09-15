حظر تجول تسبب بولادة 42 ألف تلميذ جديد في تونس

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير التربية التونسي حاتم بن سالم، إن الوزارة تفاجأت بدخول دفعة جديدة من التلاميذ، أطلق عليهم أبناء فترة حظر التجول خلال سنة 2011.



وأقر الوزير، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن زيادة 42 ألف تلميذ جديد في الموسم الدراسي 2019/2018، مفاجأة غير سارة لم تكن في الحسبان، معتبراً أن تسارع هذه الظاهرة بهذا النسق سيؤدي خلال عشر سنوات قادمة إلى ارتفاع عدد التلاميذ من مليونين و121 ألف إلى ثلاثة ملايين تلميذ.





وأكد بن سالم أنه في صورة تواصل هذا النسق التصاعدي، فإنه سيمثل خطراً كبيراً، مشيراً إلى ضرورة اتباع سياسة التنظيم العائلي، وفق قوله.