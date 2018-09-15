موقع إسرائيلي: أحداث أمس شرقي القطاع تُشير لاقتراب جولة عنيفة جديدة

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (عنياين مركازي) الإسرائيلي، المختص في التحليلات السياسية: "تشير أحداث الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة أمس الجمعة، إلى اقتراب جولة عنيفة جديدة".وقد شهدت فعاليات مسيرة العودة أمس الجمعة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي حملت اسم جمعة "المقاومة خيارنا"، استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، فيما أصيب أكثر من 200 آخرين.وكانت المسيرة قد دعت إليها، الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مؤكدة على استمراريتها وشعبيتها.