غرينبلات: الخمسة مليارات للرئيس عباس مقابل العودة للمفاوضات "أسطورة"

رام الله - دنيا الوطننفى المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، التقارير الإعلامية التي تحدثت بأن الرئيس دونالد ترامب عرض خمسة مليارات دولار على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقابل دخوله في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.ووصف غرينبلات، في تغريده على صفحته في (تويتر)، ما نقلته صحيفة (Globes) الاقتصادية الإسرائيلية حول العرض المذكور، بـ"الأسطورة".وأضاف: "حينما تكون خطة السلام معلنة، قد تريد السلطة الفلسطينية، إذا كانت جادة في البحث عن سلام وتحسين حياة الفلسطينيين، أن تعيد نظرها في الخطة".وتابع: "من العبث دفع خمسة مليار دولار لطرف مقابل عودته إلى طاولة المفاوضات، كيف سيقود ذلك إلى إحلال سلام؟".