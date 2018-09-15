بومبيو ينتقد كيري: ما فعلته مع دولة راعية لـ "الإرهاب" غير لائق



وقال بومبيو: "إن ما فعله كيري غير لائق وغير مسبوق، هذا وزير خارجية سابق متورط مع دولة راعية للإرهاب"، بحسب ما جاء على موقع (سي. ان. ان).



وكان كيري، قد أكد في برنامج إذاعي الأسبوع الجاري، أنه التقى بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ثلاث أو أربع مرات منذ مغادرته منصبه، فيما شدد بومبيو أنه يجب على كيري عدم الانخراط في هذا النوع من السلوك.



وعندما سُئل عما إذا كان يتفق مع تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مثل هذه الاجتماعات "غير قانونية"، قال بومبيو: "سأترك القرارات القانونية للآخرين".



وفي وقت متأخر من مساء الخميس، قال ترامب: "لقد عقد جون كيري اجتماعات غير قانونية مع النظام الإيراني المعادي للغاية"، معتبراً أنها تقوض عملنا العظيم على حساب الشعب الأمريكي"، مستنكراً الواقعة التي وصفها بأنها "سيئة!".

رام الله - دنيا الوطنانتقد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الوزير الأسبق الذي شغل نفس منصبه، جون كيري، لقيامه بالاجتماع مع مسؤولين إيرانيين، ووصف ما فعله بأنه "غير ملائم".