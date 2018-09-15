شؤون فلسطينية

خشية من اتهامات بتمويل الإرهاب.. قطر توقف دعمها لمؤسسة تعليمية لحماس بغزة

خشية من اتهامات بتمويل الإرهاب.. قطر توقف دعمها لمؤسسة تعليمية لحماس بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الشرق الأوسط): إن قطر أوقفت دعمها لمؤسسة تعليمية تابعة لحركة حماس في القطاع منذ ما يزيد على أربعة أشهر بشكل نهائي، ولأسباب لم تتضح على رغم محاولات المؤسسة التعليمية، وجهات أخرى من الحركة، توفير الدعم لها بطرق أخرى من خلال الدوحة.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر فلسطينية لم تسمها، أن قطر أوقفت بشكل كامل دعم مدرسة دار الأرقم التابعة لحماس في غزة، بعد أن كانت خففت من دعمها منذ أقل من عام واحد، وبيّنت أن الدعم كان يتم في البداية عبر مؤسسة قطرية، أوقفت دعمها وكافة نشاطاتها في قطاع غزة نهاية آب/ أغسطس من العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن الدعم استمر للمؤسسة التعليمية بشكل محدود، رغم وقف نشاطات المؤسسة القطرية بغزة، ولكن بعد أشهر قليلة بدأ يقل تدريجياً حتى توقف بشكل كامل.

ولفتت إلى أن حماس طلبت عبر الأشخاص الموكلين بملف المؤسسات الخاصة بالحركة، أن يتم توفير الدعم القطري للمؤسسة التعليمية التي تقدم التعليم لمئات الطلاب والطالبات من أبناء الشهداء الفلسطينيين، عبر مؤسسات قطرية أخرى، إلا أن هذا الطلب رُفض.

وتابعت المصادر، وفق الصحيفة، أن قطر رفضت أيضاً طلباً بنقل الأموال المخصصة للمدرسة التعليمية إلى جمعية خيرية تابعة لحماس في غزة ومن ثم نقلها إلى المدرسة.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر أخرى قولها: إن قطر تتخوف من أن يتم ربط قضية دعم المؤسسة التعليمية التي تقوم بتدريس مئات من الطلاب الفلسطينيين، الذين قتلت إسرائيل آباءهم خلال هجماتها بغزة، وغالبيتهم من نشطاء حماس، بقضية دعمها للإرهاب.

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