الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لا يستبعد تدخلاً عسكرياً في فنزويلا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأمين العام لمنظّمة الدول الأميركية، لويس ألماغرو، الجمعة، أنه لا ينبغي استبعاد التدخّل العسكري في فنزويلا؛ لإسقاط حكومة نيكولاس مادورو المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية والهجرة الخطيرة، التي تشهدها البلاد حاليًا.وقال ألماغرو في مؤتمر صحفي في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا: "فيما يتعلق بالتدخّل العسكري الهادف إلى إسقاط نظام نيكولاس مادورو، أعتقد أننا ينبغي ألّا نستبعد أيّ خيار"، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).