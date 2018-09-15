بعد اعتقاله.. المتضامن رومينو يُعلن الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفاد عبد الله أبو رحمة، منسق حملة (أنقذوا الخان الأحمر) الليلة، بأن المتضامن الأجنبي فرانك رومينو، الذي اعتقل أمس الجمعة، من قبل قوات الاحتلال، ومدد لأربعة أيّام، أعلن الإضراب عن الطعام، حتى يتم إلغاء قرار هدم (الخان الأحمر).وقال أبو رحمة: "إن رمينو هو أستاذ قانون في جامعة السوربون الفرنسية، ومتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومعتصم منذ عشرات الأيام في الخان الأحمر"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت رومينو خلال تصديه للجرافات التي هاجمت قرية (الخان الأحمر) وأغلقت الطرق المؤدية إليها.