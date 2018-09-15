شؤون فلسطينية

الهيئة الإسلامية العليا بالقدس تناشد الفلسطينيين للرباط في المسجد الأقصی

الهيئة الإسلامية العليا بالقدس تناشد الفلسطينيين للرباط في المسجد الأقصی
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس، أبناء الشعب الفلسطيني، بضرورة الرباط في المسجد الأقصى المبارك.

وجاءت مناشدة الهيئة؛ لصد الاقتحامات المتواصلة التي يتعرض لها المسجد الأقصى في هذه الأيام العصيبة على يد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وقد شهد المسجد الأقصى المبارك وباحاته، العديد من الاقتحامات، من قبل المستوطنين وبحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وغالباً ما يشارك في الاقتحامات، أعضاء في الكنيست الإسرائيلي ووزراء، تنفيذاً لقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالسماح لهم باقتحام المسجد الأقصى المبارك وباحاته.

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