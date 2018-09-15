مصر تطالب إسرائيل بالكف عن تحذير رعاياها من زيارة سيناء

رام الله - دنيا الوطنأفاد تلفزيون (i24news) الإسرائيلي أمس الجمعة، أن جمهورية مصر العربية، طلبت من "إسرائيل"، الكف عن تحذير رعاياها من زيارة سيناء.وحسب التلفزيون الإسرائيلي، فقد التقى القائم بأعمال السفير المصري في تل أبيب كمال جلال، مع المشرّعة الإسرائيلية "ميراف بن آري"، المشاركة في الحكومة، واستعرض أمامها التدابير الأمنية المشددة، التي تتخذها مصر في سيناء لحماية السياح، ضمن هذه الجهود.وأوضح الدبلوماسي المصري أن العديد من الدول الأوروبية، ستزيل سيناء من قائمة "الأماكن الخطيرة على رعاياها".وحثّت بن آري مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، على إعادة النظر بتحذير الإسرائيليين من زيارة سيناء، مستذكرة أنها اطلعت على التدابير الأمنية التي تقوم بها مصر، لحمايتهم.وقالت: "إن إزالة سيناء من هذه القائمة، من شأنه أن يعزز العلاقات بين البلدين".