محافظ خان يونس: الرئيس عباس يواجه الغطرسة الامريكية بقوة وصمود







رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور احمد الشيبي محافظ خان يونس ملتقى عائلات محافظة خان يونس وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك لحل المشكلات المجتمعية التي تواجه ابناء المحافظة.ونقل المحافظ الشيبي تحيات القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس واللواء الحاج اسماعيل جبر مؤكدا سعي القيادة لوضع حد للانقسام الفلسطيني والعمل على حل كل المشكلات التي نتجت عن هذا الانقسام البغيض .وطالب المحافظ ملتقى العائلات ومؤسسات المجتمع المدني والمخاتير والوجهاء لتحمل مسئولياتهم اتجاه ابناء شعبنا الفلسطيني ودعم القيادة الفلسطينية الشرعية في خطواتها ضد الانقسام .وقال الشيبي في لقائه ان الرئيس عباس يواجه الغطرسة الامريكية وتعنت الاحتلال الاسرائيلي وحدة بقوة وصمود عال وسينتصر لان الدبلوماسية الفلسطينية تناضل عن عقيدة حق شعب فلسطين في الحرية واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .وتوجه المحافظ بالشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية على جهودهم في لملمة الجرح الفلسطيني مثمنا كل الجهود المبذولة من الاشقاء المصرين لخدمة القضية الفلسطينية .ومن جهة اخرى جدد ملتقى عائلات محافظة خان يونس العهد والبيعة للسيد الرئيس محمود عباس ومحافظ خان يونس مؤكدين على التفافهم خلف الرئيس وشرعيته .وطالب الملتقى المحافظ بنقل تحياتهم وتجديد العهد للسيد الرئيس وللقيادة الفلسطينية .