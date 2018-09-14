شؤون فلسطينية

القواسمي: من يبحث عن أحجار شطرنج كبدلاء عن منظمة التحرير فلن يجني الا الخيبة

القواسمي: من يبحث عن أحجار شطرنج كبدلاء عن منظمة التحرير فلن يجني الا الخيبة
رام الله - دنيا الوطن
أكد اسامة القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، أنه لا يستطيع أحد، تجاوز شعبنا الفلسطيني وقيادته الوطنية ممثلة  بالرئيس محمود ، ومن يبحث عن دمىً وأحجار شطرنج كبدلاء عن منظمة التحرير فلن يجني إلا الخيبة.

وأكد على صمود حركته وشعبنا الفلسطيني في وجه حرب الإباده والتطهير العرقي الذي تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني المرابط فوق أرضه، مؤكدة أن الراية لن تسقط.

وطالب القواسمي في تصريح صحفي، الأمتين العربية والاسلامية بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس، وما يجري في الخان الأحمر وفي باحات المسجد الأقصى من جرائم إسرائيلية.

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