إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين الأسبوعية السلمية.وأفاد المنسق الإعلامي للجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب أبو رحمة، بأن المسيرةانطلقت من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من محمية أبو ليمون، وشارك فيها، أهالي القرية، ونشطاء سلام إسرائيليون، ومتضامنون أجانب، ووفد فرنسي يزور القرية.وأضاف أبو رحمة، أن المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، جاءت هذا الأسبوع وفاء للقدس والمقدسات الإسلامية، وتنديدا بما يسمى "صفقة القرن" وقرار محكمة الاحتلال الاسرائيلي هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانها.وأوضح أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.