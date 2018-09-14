مقتل ستة عناصر من الشرطة في اشتباك مع طالبان شمالي أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنلقي ستة من رجال الشرطة مصرعهم وأصيب 17 آخرون في هجوم شنه مسلحو حركة طالبان مساء أمس الخميس، على مركز أمني في ولاية سمنجان شمالي أفغانستان.ونقلت قناة (تولو - نيوز) الأفغانية عن مصادر محلية، أن 4 من مقاتلي طالبان لقوا مصرعهم أيضا في الاشتباك مع الشرطة في منطقه دار اليوسف بولاية سمنجان.وتشهد أفغانستان مواجهات متكررة بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي حركة طالبان، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين والمدنيين.