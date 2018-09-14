دولي

مقتل ستة عناصر من الشرطة في اشتباك مع طالبان شمالي أفغانستان

مقتل ستة عناصر من الشرطة في اشتباك مع طالبان شمالي أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
لقي ستة من رجال الشرطة مصرعهم وأصيب 17 آخرون في هجوم شنه مسلحو حركة طالبان مساء أمس الخميس، على مركز أمني في ولاية سمنجان شمالي أفغانستان.

ونقلت قناة (تولو - نيوز) الأفغانية عن مصادر محلية، أن 4 من مقاتلي طالبان لقوا مصرعهم أيضا في الاشتباك مع الشرطة في منطقه دار اليوسف بولاية سمنجان.

وتشهد أفغانستان مواجهات متكررة بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي حركة طالبان، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين والمدنيين.

أخبار ذات صلة

صحيفة تعلن عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن المتهمين بتسميم سكريبال

صحيفة تعلن عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن المتهمين بتسميم سكريبال

الجيش الإسرائيلي يكشف عن كمامة مضادة لدخان التظاهرات

الجيش الإسرائيلي يكشف عن كمامة مضادة لدخان التظاهرات

كوشنر: العقوبات الأمريكية ضد الفلسطينيين لن تنتهي إلا بالموافقة على التسوية

كوشنر: العقوبات الأمريكية ضد الفلسطينيين لن تنتهي إلا بالموافقة على التسوية

اعتقال رجال أمن أمريكيين ضمن شبكة دعارة وقمار

اعتقال رجال أمن أمريكيين ضمن شبكة دعارة وقمار

محكمة تركية ترفض السماح للمسلمين بالصلاة في متحف &#34;آيا صوفيا&#34;

محكمة تركية ترفض السماح للمسلمين بالصلاة في متحف "آيا صوفيا"

تركيا تتسلم (S-400) العام المقبل.. وتهديدات أمريكية بعدم الحصول على (F-35)

تركيا تتسلم (S-400) العام المقبل.. وتهديدات أمريكية بعدم الحصول على (F-35)

الكوريّتان تفتتحان مكتباً للاتصال المشترك

الكوريّتان تفتتحان مكتباً للاتصال المشترك

ليبرمان يُبرم اتفاقات للتعاون العسكري مع جورجيا

ليبرمان يُبرم اتفاقات للتعاون العسكري مع جورجيا

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

بحر: المقاومة خيارنا الاستراتيجي للتحرير ومسيرات العودة أحد أدواتها

بحر: المقاومة خيارنا الاستراتيجي للتحرير ومسيرات العودة أحد أدواتها

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية

الاحتلال يعتقل أربعة فتية ويصيب مواطنا في الرأس بمواجهات في بيت أمر

الاحتلال يعتقل أربعة فتية ويصيب مواطنا في الرأس بمواجهات في بيت أمر

(حدشوت24) يزعم: فلسطينيون قطعوا السياج شرق المحافظة الوسطى وتسللوا للداخل

(حدشوت24) يزعم: فلسطينيون قطعوا السياج شرق المحافظة الوسطى وتسللوا للداخل

للمشاركة بجمعة &#34;المقاومة خيارنا&#34;.. بدء توافد المواطنين لمخيمات العودة شرق القطاع

للمشاركة بجمعة "المقاومة خيارنا".. بدء توافد المواطنين لمخيمات العودة شرق القطاع

(هآرتس): الجدار الأرضي على حدود غزة لن ينهي تهديد الأنفاق

(هآرتس): الجدار الأرضي على حدود غزة لن ينهي تهديد الأنفاق

قيادات دينية تجدد دعمها للرئيس عباس قبل توجهه للأمم المتحدة

قيادات دينية تجدد دعمها للرئيس عباس قبل توجهه للأمم المتحدة

منوعات

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

هل دخل صاحب أغنية &#34;حبّك يدق بالراس&#34; القفص الذهبي؟

هل دخل صاحب أغنية "حبّك يدق بالراس" القفص الذهبي؟

شاهد: بعد براءة القاتل.. فيديو قتل سوزان تميم &#34;الوحشي&#34; إلى الواجهة من جديد

شاهد: بعد براءة القاتل.. فيديو قتل سوزان تميم "الوحشي" إلى الواجهة من جديد

اتهمت في أكبر قضية آداب..آخر ظهور للفنانة ميمي شكيب قبيل مقتلها في ظروف غامضة

اتهمت في أكبر قضية آداب..آخر ظهور للفنانة ميمي شكيب قبيل مقتلها في ظروف غامضة

فضيحة جنسية مدوية لمايكل جاكسون.. راقص شهير: كان يغتصبني بهذه الطريقة

فضيحة جنسية مدوية لمايكل جاكسون.. راقص شهير: كان يغتصبني بهذه الطريقة

تفاصيل انفصال دنيا بطمة عن زوجها بعد إصابته بالسرطان

تفاصيل انفصال دنيا بطمة عن زوجها بعد إصابته بالسرطان

صور مريم حسين تثير الغضب بفستان يكشف أكثر مما يستر

صور مريم حسين تثير الغضب بفستان يكشف أكثر مما يستر

نانسي عجرم تلجأ إلى القضاء لأخذ حقّها من فنانة أخرى

نانسي عجرم تلجأ إلى القضاء لأخذ حقّها من فنانة أخرى

عُثر عليهما عُراة خلف شجرة وحملت منه.. وفاة عشيق الأميرة ديانا الأكثر غموضاً

عُثر عليهما عُراة خلف شجرة وحملت منه.. وفاة عشيق الأميرة ديانا الأكثر غموضاً

سيدة تنشر فيديو صادم يظهر هارفي واينستين وهو يتحرّش بها

سيدة تنشر فيديو صادم يظهر هارفي واينستين وهو يتحرّش بها

عربي

كمين الجيش اليمني يصطاد الحوثيين في مسقط رأسهم

كمين الجيش اليمني يصطاد الحوثيين في مسقط رأسهم

صور: أمير قطر يهدي أردوغان طائرة ثمنها 400 مليون دولار

صور: أمير قطر يهدي أردوغان طائرة ثمنها 400 مليون دولار

صحيفة أمريكية: أيام &#34;محمد بن سلمان&#34; باتت معدودة

صحيفة أمريكية: أيام "محمد بن سلمان" باتت معدودة

السعودية تعلن تدمير صاروخًا بالستيًا استهدف &#34;نجران&#34;

السعودية تعلن تدمير صاروخًا بالستيًا استهدف "نجران"