صحيفة تعلن عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن المتهمين بتسميم سكريبال

رام الله - دنيا الوطنأعلنت صحيفة (كومسومولسكايا برافدا) الروسية عن مكافأة مالية لمن يزودها بأي معلومات موثوقة عن الروسيين اللذين تتهمهما بريطانيا بتسميم الجاسوس البريطاني السابق سيرغي سكريبال.وبعد بث شبكة (RT) مقابلة مع المتهمين ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، وتأكيدهما أنهما رجلا أعمال متوسطة في مجال اللياقة البدنية، وزارا مدينة سالزبوري التي سمم فيها سكريبال لغرض السياحة، خصصت الصحيفة لقرائها مبلغ 100 ألف روبل ( 1440دولار) مقابل أي معلومات موثوقة تؤكد أو تنفي ما ورد على لسانهما.وقالت الصحيفة: "كل شخص منا لديه أقارب وأصدقاء وزملاء سابقون وجيران، وكذلك لدى بيتروف وبوشيروف. وإذا كان بإمكانك تقديم أي دليل لنا، فإننا نعد بإخفاء هويتك إذا كنت ترغب بذلك لقاء مكافأة مالية".