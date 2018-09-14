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كمين الجيش اليمني يصطاد الحوثيين في مسقط رأسهم

كمين الجيش اليمني يصطاد الحوثيين في مسقط رأسهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتل وأصيب عدد من مسلحي الحوثي، في كمين محكم نفذه مقاتلو الجيش اليمني قرب مركز مديرية باقم، شمال غربي محافظة صعدة، معقل المتمردين الرئيسي.

وقال مصدر عسكري في المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "إن مقاتلي الجيش استدرجوا مجموعة من مسلحي الحوثي إلى الكمين في سلسلة أبواب الحديد، المطلة على مركز مديرية باقم، أمس الخميس"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأكد المصدر أن عددا من مسلحي الجماعات الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين أسلحتهم وجثث قتلاهم.

وتنفذ الجماعات بين الحين والآخر، هجمات يائسة في محاولة منها لاستعادة مواقع خسرتها سابقا قرب مركز مديرية باقم، إلا أنها تعود خائبة في كل مرة.

كما تشن طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات على مواقع المتمردين في صعدة، حيث دمرت قبل أيام عربة صواريخ بالستية ومواقع رادار.

وتلقت الجماعات ضربات موجعة وتكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح خلال الأشهر الماضية، في معاركها مع القوات الشرعية على جبهات عدة في اليمن.

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