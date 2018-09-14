فيديو: نصرالله يبكي على الهواء بحرقة











رام الله - دنيا الوطنانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل فيديو للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بدا فيه متأثرا خلال إلقائه كلمة متلفزة بمناسبة ليلة الثالث من محرم.وظهر نصرالله في الفيديو وهو يبكي خلال تحدثه عن الإمام الحسين عليه السلام (ع)، ما دفع الحضور إلى التفاعل معه وتكرار عبارة "لبيك يا نصرالله".ومن جهتهم، تفاعل رواد "تويتر" مع الفيديو.