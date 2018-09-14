فيديو: "دنيا الوطن" ترصد لحظة وصول الشهيد شادي عبد العال لمستشفى الشفاء
خاص دنيا الوطن
رصدت عدسة "دنيا الوطن" لحظة وصول الشهيد الطفل شادي عبد العزيز عبد العال (12 عاما)، مساء اليوم الجمعة، إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
رصدت عدسة "دنيا الوطن" لحظة وصول الشهيد الطفل شادي عبد العزيز عبد العال (12 عاما)، مساء اليوم الجمعة، إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
يشار إلى ان الطفل شادي استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (المقاومة خيارنا) على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتم تحويله من مستشفى الاندونيسي الى الشفاء.
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