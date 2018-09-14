هيئة العودة: فعاليات الجمعة المقبلة ستكون بعنوان "كسر الحصار عن غزة"





وشهدت فعاليات مسيرة العودة اليوم الجمعة، والتي حملت اسم جمعة "المقاومة خيارنا"، ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واصابة 30 آخرين، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وقد اكدت الهيئة الوطنية على أن فعاليات مسيرات العودة، ستستمر حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في كسر الحصار عن قطاع غزة، وعودة اللاجئين، كما أكدت على سلميتها وشعبيتها.









رام الله - دنيا الوطناعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، ان الفعاليات الجمعة المقبلة ستكون بعنوان "كسر الحصار عن قطاع غزة، داعية الجماهير الفلسطينية للمشاركة فيها.