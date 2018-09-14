عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنشارك عشرات المواطنين في المسيرة السلمية الأسبوعية في قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، اليوم الجمعة.وقالت مصادر محلية، إن المسيرة جاءت اليوم احياء لذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا التي تصادف بعد غد، وتضامنا مع قرية الخان الأحمر.وأضافت أن قوات الاحتلال هددت المشاركين في المسيرة، فور وصولهم إلى موقع جدار الضم والتوسع العنصري جنوب القرية، بإطلاق الرصاص في حال الاقتراب من الجدار، وانها أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.وبينت المصادر أن بعض جنود الاحتلال كانوا يرتدون الزي المدني وقاموا بتصوير المشاركين في المسيرة.