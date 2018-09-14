مدفعية الاحتلال تقصف مرصدين للمقاومة شرق وجنوب قطاع غزة





إلى ذلك، أفاد موقع (حدشوت 24)، أن دبابة تابعة للجيش الاسرائيلي قصفت بثلاثة قذائف، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.





بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ودباباته موقعين لمنظمة حماس على طول قطاع غزة، ردا على إلقاء عدد من القنابل اليدوية والقنابل المتفجرة على جنود الجيش الإسرائيلي خلال المظاهرات على طول السياج الأمني".





يذكر أن فعاليات مسيرة العودة، انطلقت بعد عصر اليوم الجمعة، والتي حملت اسم (المقاومة خيارنا) على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة عشرات.

رام الله - دنيا الوطنقصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مرصدا للمقاومة الفلسطينية في حي الزيتون شرق مدينة غزة.وأفادت وكالة الرأي الفلسطينية، أن قصف مدفعية الاحتلال لمرصد المقاومة، أسفر عن تدميره بالكامل، فيما لم يصب أي مواطن نتيجة ذلك.