شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة فتية ويصيب مواطنا في الرأس بمواجهات في بيت أمر

الاحتلال يعتقل أربعة فتية ويصيب مواطنا في الرأس بمواجهات في بيت أمر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة فتية، وأصابت آخرين خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وقال محمد عوض الناشط الإعلامي ، إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وعدد من الفتية في منطقة صافا، اعتقلت خلالها الفتية قيس محمد كامل أبو ماريا (16عاما)، ركان ناصر عبد الحميد أبو ماريا (15عاما)، صايل جهاد علي صبارنة (16عاما)، مهدي إبراهيم عبد الحميد أبو ماريا (15عاما).

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال صوب المواطنين ومنازلهم، بينما أصيب مواطن بقنبلة صوت في رأسه حيث تلقى الإسعاف ميدانيا.

أخبار ذات صلة

فيديو: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد لحظة وصول الشهيد شادي عبد العال لمستشفى الشفاء

فيديو: "دنيا الوطن" ترصد لحظة وصول الشهيد شادي عبد العال لمستشفى الشفاء

هيئة العودة: فعاليات الجمعة المقبلة ستكون بعنوان &#34;كسر الحصار عن غزة&#34;

هيئة العودة: فعاليات الجمعة المقبلة ستكون بعنوان "كسر الحصار عن غزة"

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية

مدفعية الاحتلال تقصف مرصدين للمقاومة شرق وجنوب قطاع غزة

مدفعية الاحتلال تقصف مرصدين للمقاومة شرق وجنوب قطاع غزة

الحكومة توجه نداءً للمنظمات الدولية للتحرك لوقف هجمة الاحتلال على الخان الأحمر

الحكومة توجه نداءً للمنظمات الدولية للتحرك لوقف هجمة الاحتلال على الخان الأحمر

(حدشوت24) يزعم: فلسطينيون قطعوا السياج شرق المحافظة الوسطى وتسللوا للداخل

(حدشوت24) يزعم: فلسطينيون قطعوا السياج شرق المحافظة الوسطى وتسللوا للداخل

ثلاثة شهداء و248 إصافة برصاص الاحتلال شرق القطاع بجمعة &#34;المقاومة خيارنا&#34;

ثلاثة شهداء و248 إصافة برصاص الاحتلال شرق القطاع بجمعة "المقاومة خيارنا"

البيت الأبيض ينفي عرض خمسة مليارات على الرئيس عباس مقابل العودة للمفاوضات

البيت الأبيض ينفي عرض خمسة مليارات على الرئيس عباس مقابل العودة للمفاوضات

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية

عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية

الاحتلال يعتقل أربعة فتية ويصيب مواطنا في الرأس بمواجهات في بيت أمر

الاحتلال يعتقل أربعة فتية ويصيب مواطنا في الرأس بمواجهات في بيت أمر

(حدشوت24) يزعم: فلسطينيون قطعوا السياج شرق المحافظة الوسطى وتسللوا للداخل

(حدشوت24) يزعم: فلسطينيون قطعوا السياج شرق المحافظة الوسطى وتسللوا للداخل

للمشاركة بجمعة &#34;المقاومة خيارنا&#34;.. بدء توافد المواطنين لمخيمات العودة شرق القطاع

للمشاركة بجمعة "المقاومة خيارنا".. بدء توافد المواطنين لمخيمات العودة شرق القطاع

(هآرتس): الجدار الأرضي على حدود غزة لن ينهي تهديد الأنفاق

(هآرتس): الجدار الأرضي على حدود غزة لن ينهي تهديد الأنفاق

قيادات دينية تجدد دعمها للرئيس عباس قبل توجهه للأمم المتحدة

قيادات دينية تجدد دعمها للرئيس عباس قبل توجهه للأمم المتحدة

مناشدة عاجلة من عائلة شعث الى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة من عائلة شعث الى الرئيس محمود عباس

إصابة مصور صحفي والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة &#34;كفر قدوم&#34;

إصابة مصور صحفي والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة "كفر قدوم"

منوعات

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

هل دخل صاحب أغنية &#34;حبّك يدق بالراس&#34; القفص الذهبي؟

هل دخل صاحب أغنية "حبّك يدق بالراس" القفص الذهبي؟

شاهد: بعد براءة القاتل.. فيديو قتل سوزان تميم &#34;الوحشي&#34; إلى الواجهة من جديد

شاهد: بعد براءة القاتل.. فيديو قتل سوزان تميم "الوحشي" إلى الواجهة من جديد

اتهمت في أكبر قضية آداب..آخر ظهور للفنانة ميمي شكيب قبيل مقتلها في ظروف غامضة

اتهمت في أكبر قضية آداب..آخر ظهور للفنانة ميمي شكيب قبيل مقتلها في ظروف غامضة

فضيحة جنسية مدوية لمايكل جاكسون.. راقص شهير: كان يغتصبني بهذه الطريقة

فضيحة جنسية مدوية لمايكل جاكسون.. راقص شهير: كان يغتصبني بهذه الطريقة

تفاصيل انفصال دنيا بطمة عن زوجها بعد إصابته بالسرطان

تفاصيل انفصال دنيا بطمة عن زوجها بعد إصابته بالسرطان

صور مريم حسين تثير الغضب بفستان يكشف أكثر مما يستر

صور مريم حسين تثير الغضب بفستان يكشف أكثر مما يستر

نانسي عجرم تلجأ إلى القضاء لأخذ حقّها من فنانة أخرى

نانسي عجرم تلجأ إلى القضاء لأخذ حقّها من فنانة أخرى

عُثر عليهما عُراة خلف شجرة وحملت منه.. وفاة عشيق الأميرة ديانا الأكثر غموضاً

عُثر عليهما عُراة خلف شجرة وحملت منه.. وفاة عشيق الأميرة ديانا الأكثر غموضاً

سيدة تنشر فيديو صادم يظهر هارفي واينستين وهو يتحرّش بها

سيدة تنشر فيديو صادم يظهر هارفي واينستين وهو يتحرّش بها

عربي

صور: أمير قطر يهدي أردوغان طائرة ثمنها 400 مليون دولار

صور: أمير قطر يهدي أردوغان طائرة ثمنها 400 مليون دولار

صحيفة أمريكية: أيام &#34;محمد بن سلمان&#34; باتت معدودة

صحيفة أمريكية: أيام "محمد بن سلمان" باتت معدودة

السعودية تعلن تدمير صاروخًا بالستيًا استهدف &#34;نجران&#34;

السعودية تعلن تدمير صاروخًا بالستيًا استهدف "نجران"

إعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

إعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة