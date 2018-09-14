الحكومة توجه نداءً للمنظمات الدولية للتحرك لوقف هجمة الاحتلال على الخان الأحمر

رام الله - دنيا الوطنوجه يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، نداءً إلى المنظمات والهيئات الدولية، من أجل التحرك العاجل لوقف هجمة الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قرية الخان الأحمر.وحذر المتحدث الرسمي من المساس بالمواطنين، ومن محاولات الاحتلال تنفيذ عدوانه بهدم الخان الأحمر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأوضح المحمود، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي في حال اقتحامها القرية من أجل تنفيذ تهديداتها بالهدم، فإنها ترتكب جريمة بشعة بحق أبناء شعبنا وبحق القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، لذلك يتوجب على العالم تحمل مسؤولياته في هذا الوقت بتطبيق القوانين الدولية التي تحظر تهجير المواطنين من بيوتهم وعن أرض أجدادهم، وتصنف ذلك تحت عناوين جرائم التطهير العرقي والجرائم بحق الإنسانية.