(حدشوت24) يزعم: فلسطينيون قطعوا السياج شرق المحافظة الوسطى وتسللوا للداخل





وأوضح الموقع ذاته، أن الفلسطينيين الثمانية عادوا بعد ذلك إلى قطاع غزة دون أن يصب أحد منهم.





وتتواصل اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على الشبان الفلسطينيين بشكل يومي بزعم محاولتهم اجتياز السياج الفاصل شرق قطاع غزة.









رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن ثمانية فلسطينيين قطعوا السياج الفاصل من الحدود الشرقية للمحافظة الوسطى، وتسللوا الى الداخل.