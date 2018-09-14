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شؤون فلسطينية

بجمعة "المقاومة خيارنا".. ثلاثة شهداء و30 إصابة برصاص الاحتلال شرق القطاع

بجمعة "المقاومة خيارنا".. ثلاثة شهداء و30 إصابة برصاص الاحتلال شرق القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استشهاد ثلاثة مواطنين، أحدهم طفل، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، فيما أصيب 30 مواطنا بجروح مختلفة والاختناق، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة التي حملت اسم "المقاومة خيارنا" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

في التفاصيل، أفاد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، باستهاد طفل (14 عاما)، خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد مواطن ثاني (30 عاما) شرق خانيونس جنوب القطاع، اما الشهيد الثالث هو محمد شقورة بعد اصابته بطلق ناري من قبل الاحتلال في الصدر شرق البريج وسط القطاع .

وحول الاصابات، أوضحت وزارة الصحة أن عدد الاصابات برصاص الاحتلال والاختناق بلغ 30 اصابة، من بينها 20 حالة تم معالجتهم في المستشفيات، لافتة إلى أن هناك11 اصابة بالرصاص، فيما تم تسجيل انتهاكيْن ضد الطواقم الطبية، حيث أصيبت مسعفة بجروح.

بدوره، أفاد الدكتور أيمن السحباني مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، أن اجمالي الاصابات التي وصلت الى مستشفى الشفاء بلغ 11 اصابة ثلاثة في الاطراف السلفية، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة شرق مدينة غزة.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت للمشاركة في فعاليات جمعة "المقاومة خيارنا"، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مؤكدة على استمراريتها وشعبيتها.


 














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