البيت الأبيض ينفي عرض خمسة مليارات على الرئيس عباس مقابل العودة للمفاوضات

رام الله - دنيا الوطننفى البيت الأبيض بشدة أمس الخميس، خبر عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خمسة مليارات دولار على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).وكان موقع (غلوبس) الإسرائيلي أكد في نفس اليوم، خبر العرض مضيفاً: "نجح المسؤولون المكلفون بمتابعة الملف الفلسطيني في البيت الأبيض بما في ذلك كوشنر وغريبنبلات في إقناع ترامب، بتقديم مثل هذا العرض للسلطة مقابل عودتها لطاولة المفاوضات".ومن جهته، أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أن الأنباء المتداولة عن عزم ترامب تقديم خمسة مليارات دولار للفلسطينيين، مجرد "خرافة".