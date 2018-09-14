للمشاركة بجمعة "المقاومة خيارنا".. بدء توافد المواطنين لمخيمات العودة شرق القطاع





وقد شارك أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي وعدد من النواب في فعاليات مسيرة العودة على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.





إلى ذلك، أشعل الشبان الفلسطينيون الاطارات المطاطية شرقي جباليا شمال القطاع، ورفح وخانيونس جنوبا، بالاضافة الى المحافظة الوسطى.









وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في جمعة "المقاومة خيارنا" شرق القطاع.

وأكدت الهيئة على مواصلة مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها متملثة في عودة اللاجئين الفلسطينيين، وكسر الحصار عن قطاع غزة.







في المقابل، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين وبشكل كثيف، شرقي خانيونس جنوب القطاع.

رام الله - دنيا الوطنبدأت الجماهير الفلسطينية عصر اليوم الجمعة، بالتوافد الى مخيمات العودة؛ للمشاركة في الفعاليات التي حملت اسم جمعة "المقاومة خيارنا"، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.