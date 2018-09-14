(هآرتس): الجدار الأرضي على حدود غزة لن ينهي تهديد الأنفاق

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (هآرتس) عن مصدر عسكري كبير في الجيش الاسرائيلي قوله: "إن الجدار الجوفي تحت الأرض، الذي يتم بنائه على طول حول قطاع غزة، لن ينهى تهديد الانفاق بشكل كامل".وأضاف المصدر: "واهم من يعتقد بأن سوراً كهذا، سيمنع الأنفاق بشكل كامل، فلكل نظام نقطة ضعف ونقطة اختراق، وسنواصل البحث عن الأنفاق حتى بعد استكمال بناء السور".وتابع: "العائق الأرضي يحارب الأنفاق بشكل جوهري، ولكن لا نريد أن نخدع أنفسنا فهنالك تفهم حالياً بأنه لا يوجد عائق لا يمكن اختراقه".واستطرد بقوله: "إن حماس باتت أكثر تطوراً في الجانب العسكري، وإنها تتعلم طوال الوقت، وفي غزة اليوم عالم كامل من الأنفاق تحت الأرض، وأن هناك شبكة كبيرة جداً من الأنفاق وبغزة".وأكد المصدر، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تولى اهتماما كبيرا بقضية الجدار التحت أرضي، وتسعى للانتهاء منه بسرعة، لأن ذلك أهم في هذه المرحلة من الذهاب نحو معركة جديدة"، على حد قوله.وأشار الى أن لدى حماس قدرات في مجال إطلاق الطائرات الصغيرة وتحميلها بالقنابل، وخلافاً للطائرات الورقية الحارقة والبالونات فالطائرات تعتبر دقيقة أكثر وبإمكانها إسقاط القنابل على قوات الجيش أو المستوطنين بالغلاف.