لدى وصوله لغزة.. السفير العمادي التقى إسماعيل هنية الليلة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر مطلعة لـ"دنيا الوطن"، أن السفير القطري محمد العمادي، التقى الليلة الماضية، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.وقبل لقائه بهنية، كان السفير القطري قد التقى، بالرئيس محمود عباس.وكان العمادي، قد وصل الليلة الماضية قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، فيما قالت مصادر محلية: إن العمادي وصل برفقة نائبه خالد الحردان لافتتاح حزمة من مشاريع قطرية، بينها مجمع قصر العدل، وافتتاح المرحلة الثانية من شارع صلاح الدين في منطقة القرارة.